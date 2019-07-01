» "توتير" يتحول لبرقية عزاء على روح عزت أبو عوف

01 يوليه 2019 - 10:12 ص

انقلب موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ببرقيات العزاء المقدمة إلى الفنان الراحل الدكتور عزت أبو عوف الذى توفي فجر اليوم بأحد المستشفيات بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت نقابة المهن التمثيلية إن "أبو عوف" لقى ربه قبل دقائق بأحد المستشفيات، مؤكدة أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء.

وكان أبو عوف قد مكث في المستشفى قرابة الشهر ونصف قبل وفاته، بعد معاناته من مشاكل في القلب والكبد.

فقال المطرب تامر حسنى: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء الله توفى الفنان الكبير المحترم والأب عزت أبو عوف أسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمه اللهم ارحم جميع موتانا يارب .

وأضاف محمد إمام نجل الفنان عادل إمام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف الله يرحمه و يصبر أهله" .

قال الملحن أمير طعيمة: "سبحان من له الدوام، الفنان الكبير عزت أبو عوف في ذمة الله.. ربنا يرحمه برحمته الواسعة".

وتابع محمد هنيدى قائلاً: "البقاء لله في المحترم الجميل عزت أبو عوف".

وقالت الفنانة ندى بسيونى: "ألف رحمة عليه واسكنه الله فسيح جناته.. الدكتور عزت أبو عوف الفنان الراقي وداعًا".