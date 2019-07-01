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بعد شائعات زواجهما .. فنانة شهيرة تظهر مع زميلها وتتغزل فيه

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وائل كافوري ونوال الزغبي
وائل كافوري ونوال الزغبي

أحمد عادل شعبان

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نوال الزغبى

وائل كافوري

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة تجمعها بالمطرب اللبناني وائل كافوري بعد شائعات انتشرت عن زواجهما.

وعلقت "نوال" على الصورة قائلة: "" عندما يأخذ ملك الرومانسية صورة شخصية"

ونفت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، ما أثير مؤخرًا حول إعلانها لإحدى المجلات الخليجية رغبتها في الزواج من المطرب وائل كفوري، مؤكدة أنها لا تفكر في الزواج.

وقالت "نوال" في تدوينة لها عبر حسابها على "تويتر": "وائل صديق عزيز على قلبي.. كتير وأنا ما عم فكر بالزواج أبدًا.. بس لما انسألت إذا وائل كافوري تقدملك للزواج قلت ما في مرة بترفض طلبه.. بس أنا بتجمعني فيه صداقة أهم من هالشي".


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