ريهام سعيد تفاجيء جمهورها برسالة "آخر نفس"

01 يوليه 2019 - 05:45 ص

أكدت الإعلامية ريهام سعيد أنها لن تتخلى عن الأطفال الذين من المقرر أن يقوموا بإجراء عمليات عبر برنامجها "صبايا" حتى آخر نفس فيها.



وقالت في منشور عبر صفحتها بـ"فيس بوك" : ""وصلوا رسالتي لكل الناس وطمنوهم، بالنسبه لأهالي المائة طفل اللي مستنيين عمليات، والولاد اللي المفروض يسافروا، مايخافوش المرض مش هيعطلني، ولآخر نفس إن شاء الله هنكون في خدمتهم".



وأضافت: ""ماتقلقوش ربنا كبير.. الثقة بالله أذكى أمل والتوكل عليه أوفى عمل".

