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أستاذ أمراض جلدية يكشف تفاصيل مرض ريهام سعيد ومضاعفاته

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ريهام سعيد
ريهام سعيد

المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، تفاصيل مرض الإعلامية ريهام سعيد، مشيرا الى أن الميكروب البكتيري الذي أصاب الإعلامية ريهام سعيد له علاج، لافتا إلى أنه إذا كانت مصابة ببكتريا فلها علاج، ويتم عمل مزرعة للحساسية وأخذ المضاد الحيوي لها .
وقال الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المُذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن أى إنسان معرض للإصابة بالبكتريا في أي وقت وفي أي مكان بالجسم، موضحا أن علاج البكتريا يكون بالمضادات الحيوية، متابعا: «إذا أصيب الإنسان بالبكتريا على الجلد وتم جرح الجلد من الممكن أن تدخل البكتيريا الجسم وتنتشر».
وأوضح "أستاذ الأمراض الجلدية" أن هناك شائعة منتشرة عبر الفيس بوك تقول إن مزيلات العرق تسبب الإصابة بالسرطان، قائلا : «هذا كلام غير علمي وغير حقيقي» مشدد على أن مزيلات العرق من الممكن أن تتسبب في حساسية للجسم، أو التهاب موضعي للجسم.
 

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