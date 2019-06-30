عمرو أديب : منتخب مصر يقدم ظاهرة جديدة في كرة القدم
مدرب مصر السابق يفتح النار على المنتخب.. هذا ما قاله
أستاذ أمراض جلدية يكشف تفاصيل مرض ريهام سعيد ومضاعفاته
"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
وكالة استخبارات تكشف معلومة خطيرة عن "ميركل"
صلاح يواصل هز الشباك..ويمنح منتخب "الفراعنة" العلامة الكاملة
"المالية" تكشف تطورات جديدة بشأن سعر الدولار الجمركي
«الكهرباء» تعلن تطبيق الزيادات الجديدة بدءًا من الغد
مع تكرار الحرائق.. هل تُنقل المحلات التجارية بالعتبة إلى مكان آخر؟
«الإفتاء» ترد على «الإخوان».. وباحث: على الجماعة حل التنظيم
المصريون ووكالات
فجر
03:18
شروق
04:59
ظهر
12:04
عصر
15:42
مغرب
19:08
عشاء
20:38