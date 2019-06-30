تركيا تستدعي القائم بأعمال سفير العراق

30 يونيو 2019 - 10:40 م

استدعت الخارجية التركية، اليوم، الأحد، القائم بأعمال السفير العراقي لدى أنقرة، عصام محمد، وأبلغته بأن عمليات الجيش التركي«ضد الإرهاب» خارج حدود البلاد ستتواصل بحزم.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان، إنه جرى استدعاء القائم بأعمال السفارة العراقية لدى أنقرة من أجل التأكيد له على أن تركيا «ستواصل بحزم عملياتها ضد الإرهابيين»، خاصة تنظيم حزب العمال الكردستاني.

وبين أقصوي أنه تم إبلاغ محمد بأنه «لا يمكن قبول التصريح» الذي صدر، أمس السبت، من الجانب العراقي استنادا إلى مزاعم حول وجود خسائر بين المدنيين خلال عمليات تركيا ضد حزب العمال الكردستاني.



وأشار المتحدث إلى أن سلطات كردستان العراق حملت التنظيم المسؤولية فيما يتعلق بالعملية التي نفذت ضمن مناطق الإقليم، بينما تصريح الحكومة الاتحادية في بغداد لم يشر إليه.



وشدّد أقصوي على أن هذا التصريح «لا يتوافق مع الزخم الإيجابي» الذي بدأ في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال الزيارات رفيعة المستوى في الفترة الأخيرة.

