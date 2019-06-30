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"الإفتاء": جماعة الإخوان خوارج العصر وأعداء مصر

الحياة السياسية

شوقي علام
شوقي علام

المصريون ووكالات

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أكدت الإفتاء المصرية أن جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر وأعداء مصر نشروا الدمار والخراب في البلاد باسم إقامة الدين منذ نشأتهم.
وقالت الإفتاء المصرية، في «فيديو جراف» بعنوان «جماعات الخوارج إلى زوال وتبقى الأوطان» عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: «تاريخ الجماعة الإرهابية مليء بالشعارات الجوفاء والخطب الرنانة والمؤامرات والتحالفات الشيطانية، وفسروا القرآن بأهوائهم أسقطوا آيات المؤمنين على جماعتهم وآيات الشرك والخروج من الملة على مخالفي باطلهم حتى لو كانوا من أهل القبلة».
وأضافت: «وصفوا المجتمعات الإسلامية بصفة الجاهلية، وحادوا عن طريق العلماء وسلوك الأولياء، وسفكوا الدماء استحلوا الكذب ولم يتورعوا عن خيانة المؤسسات وخيانة ما ائتمنوا عليه من معلومات، وتحالفوا مع أعداء البلاد».

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