» شقيقة «ريهام سعيد» تكشف تفاصيل إصابتها بميكروب خطير

كشفت رانيا عمرو شقيقة الإعلامية ريهام سعيد حقيقة مرضها مؤكدة أن هناك الكثير من الأخبار المغلوطة المنتشرة عنها.

وأكدت في منشور كتبته عبر حسابها على "فيس بوك" أن ريهام سعيد مصابة بميكروب شديد في الأنف من الداخل والقلق من أن يصل إلى العين والمخ، مشيرة إلى أنها خضعت لعملية جراحية وتتلقى علاجا مكثفا، وإذا لم يكن هناك تحسن ستسافر للعلاج في الخارج.

وأوضحت أن ريهام سعيد ليست مصابة بمرض في الجلد يؤدي إلى تساقطه كما قيل، موضحة أنه كلام كثير يتناقل عبر المواقع وهو من وحي خيال بعض الناس.

وطالبت الجميع بعدم تأليف الأخبار ومراعاة أسرتها وأولادها، والدعاء لها لتمر محنتها بسلام.

يُذكر أنه خلال الساعات الماضية انتشرت العديد من التقارير تؤكد خضوع الإعلامية ريهام سعيد لعملية جراحية خطيرة جراء إصابتها ببكتيريا في الوجه. وذكرت التقارير أن تلك الجراحة كانت تمثل خطرا عليها، حيث لا تزال محاولات الأطباء للقضاء على الميكروب قائمة.

كما أن الأطباء يتخوفون من وصول البكتيريا إلى المخ لذا من المقرر أن تخضع ريهام لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف الحد من انتشار تلك البكتريا ويصعب السيطرة عليها، والتي قد تؤدي بدورها إلى الوفاة.