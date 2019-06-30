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قوات «حفتر» تعلن إسقاط طائرة مسيرة «تركية الصنع»

عرب وعالم

قوات «حفتر» تعلن إسقاط طائرة مسيرة «تركية الصنع»
قوات «حفتر» تعلن إسقاط طائرة مسيرة «تركية الصنع»

خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلن الجيش الليبي التابع لحفتر، إسقاط طائرة مسيرة دون طيار، تركية الصنع، في مطار معيتيقة، في طرابلس.

وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي اللواء محمد منفور، إنه أسقط طائرة تركية مسيرة في مطار معيتيقة في طرابلس، اليوم الأحد 30 يونيو.

وتوقفت حركة الملاحة بمطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، إثر توجيه ضربة للمطار استهدفت ما وصفها بأنها طائرة مسيرة تركية كانت مجهزة للهجوم على قواته.

وقال بيان للإعلام الحربي التابع لحفتر إن "مقاتلاتنا استهدفت الطائرة التركية طراز "بيرقدار" في أثناء إقلاعها وتدميرها بمهبط (القسم العسكري) بقاعدة معيتيقة العسكرية".

وتابع البيان أن "هذه الطائرة تم تجهيزها لاستهداف مواقع لقواتنا المسلحة، إلا أن أبطال القوات الجوية كانوا لها بالمرصاد وأصابوا الهدف إصابة دقيقة".

من جانبه، أفادت صفحة مطار معيتيقة الدولي على (فيسبوك) بـ"توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر إثر استهدافه بضربة جوية".


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