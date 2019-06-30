«الإفتاء» ترد على «الإخوان».. وباحث: على الجماعة حل التنظيم

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قالت "دار الإفتاء" المصرية اليوم، إن جماعة "الإخوان المسلمين" هي جماعة إرهابية تاريخها مليء بالمؤامرات والتحالفات الشيطانية".
جاء ذلك عقب إصدار جماعة الإخوان أمس بيانًا أعلنت فيه عن إجراء مراجعات داخلية، واعتزال السياسة مع السماح لأعضائها بالانتشار داخل الأحزاب السياسية.
وأضافت دار الإفتاء في "فيديو جراف" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمناسبة ذكرى 30 يونيو،"إن "تاريخ الجماعة الإرهابية مليء بالشعارات الجوفاء والخطب الرنانة والمؤامرات والتحالفات الشيطانية، وفسروا القرآن بأهوائهم أسقطوا آيات المؤمنين على جماعتهم وآيات الشرك والخروج من الملة على مخالفي باطلهم حتى لو كانوا من أهل القبلة".
وأوضحت الدار في الفيديو الذي حمل عنوان "جماعات الخوارج إلى زوال وتبقى الأوطان"، أن "الجماعة الإرهابية وصفت المجتمعات الإسلامية بصفة الجاهلية، وحادت عن طريق العلماء وسلوك الأولياء، وسفكت الدماء واستعجلت الكذب ولم تتورع عن خيانة المؤسسات وخيانة ما استؤمنت عليه من معلومات، وتحالفت مع أعداء البلاد".
واختتمت دار الإفتاء المصرية الفيديو: "والله بيننا وبينهم وجند مصر فى مواجهتهم وسهام الحق فى نحورهم ولينصرن الله مصر وشعبها جيشها وشرطتها، وسيحفظ الله بحفظه أمن مصر وأمانها أرضها وسمائها ولو كره الحاقدون من جماعة الإخوان داعمة الضلال".
وقال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "بيان دار الإفتاء هو أول رد رسمي من جهة رسمية في مصر على بيان الإخوان الذي صدر أمس".
وأضاف لـ"المصريون": "بيان دار الإفتاء ينسف بيان الإخوان وكأنه لم يكن، لأن بيان الجماعة لم يقدم جديًدا ولم يعتذر بصورة صريحة للشعب المصري ولم يعترف بالوضع القائم حاليًا، وهذا يؤكد أن فكر الجماعة لم يتغير".
وتوجه عيد إلى جماعة الإخوان قائلاً: "أنصحكم بأن تحلوا التنظيم الإخواني الذي أصبح عبئا ثقيلاً على كثير من شباب الجماعة، فالانتماء للتنظيم الآن أصبح تهمة عقوبتها الحبس، ولا يجب الزج بآلاف الشباب في غياهب السجون لمجرد الانتماء للتنظيم الذي أصبح لا فائدة منه".
وأكد أن "جماعة الإخوان لا تعيش في الواقع ولن تعترف بالوضع القائم حاليًا"، مشددًا على أن "الشعب مؤيد لكل الخطوات التي تمت بعد 30 يونيو وأن الوطن هو الباقي والجماعات إلى زوال".
وأشار عيد إلى أن "التخبط داخل الجماعة في الخارج وما تشهده من انقسامات نتيجة لعدم اعتراف الجماعة بالوضع القائم حاليًا واستمرارها في معتقداتها السابقة التي لا يمكن قبولها في الوقت الراهن".

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