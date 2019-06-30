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بينهم 19 طفلاً..

84 شهيدًا فلسطينيًا في النصف الأول من 2019

عرب وعالم

فلسطين
فلسطين

خالد الشرقاوي - متابعات

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أفاد "التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين"، اليوم الأحد بأن 84 فلسطينيا استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من 2019.

وأوضح التجمع، في بيان صحفي، أن من بين الشهداء، 59 من محافظات قطاع غزة، و25 من الضفة الغربية، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

وأشار البيان إلى أن من بين الشهداء 8 سيدات و19 طفلا ‎ واثنان من الأجنة، في حين أن أكبر الشهداء خلال هذه المدة الزمنية هو عبد الرحيم المدهون (61 عاما) من بيت لاهيا في قطاع غزة.

وبيّن التجمع الوطني أن عدد جثامين الشهداء التي احتجزتها إسرائيل منذ بداية العام بلغ 12 جثمانا.

وبذلك يرتفع عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل إلى 266، معظمها مدفونة بما يسمى مقابر الأرقام في منطقة جسر يعقوب داخل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1948، وبعضها محتجزة في ثلاجات السجون الإسرائيلية، وفق البيان.

ومنذ نهاية مارس 2018، تنظم مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل؛ للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف.

في حين، تشهد الضفة الغربية مواجهات متفرقة على نقاط التماس مع جيش الاحتلال، يطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمطاطي والقنابل باتجاه المتظاهرين الفلسطينيين.


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