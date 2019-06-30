» الثلاثاء.. "جنش" يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة «أكيلس»

30 يونيو 2019 - 06:46 م

يطير محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، إلى ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل، لإجراء جراحة وتر أكيلس بعد تعرضه للإصابة خلال مران الفراعنة.

ومن المقرر ان يتحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج جنش بالكامل خلال فترة اصابته .

وسوف يتواجد "جنش" خلال مباراة المنتخب الوطني اليوم أمام أوغندا على دكة البدلاء رغم الإصابة، حيث رفض المغادرة وتمسك بمؤازرة زملائه .

ورضخ الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لرغبة جنش وقرر بقاءه فى معسكر الفراعنة حتى موعد سفر، ويسعى جنش لدعم زملائه فى المنتخب خلال المباريات المقبلة قبل بدء رحلة السفر لإجراء الجراحة فى وتر أكيليس الذى تعرض للقطع فى مران الفراعنة مساء الجمعة .

وحرص لاعبو الفراعنة على مؤازرة جنش بعد الإصابة حيث قام اللاعبين بنشر صور لهم مع جنش على مواقع التواصل الإجتماعى لدعم الحارس الدولى

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الكونغو 2\0، وزيمبابوي 1\0، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالوز على الكونغو 2\0، والتعادل مع زيمبابوي 1\0 .

والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم .