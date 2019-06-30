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«إيتو» يتحدث عن أزمة نهائي دوري الأبطال.. و«كان 2019»

الرياضة

ايتو
ايتو

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أبدى الكاميرونى صامويل إيتو، سعادته باختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بإقامة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نسختها الـ 32 خلال فترة الصيف .

وقال صامويل إيتو، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لأساطير إفريقيا، "إنها فكرة رائعة بالنسبة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وهذا يعطى بعداً آخر للمنافسة، وأدعو الجميع للوقوف بجانب الكاف لبذل قصارى جهدهم لرفع مستوى كرة القدم الأفريقية ".

وأضاف نجم الكاميرون، "إذا لم يستغل الأفارقة مهاراتهم فى كرة القدم فلن يقوم أحد بذلك، كرة القدم موجودة وحاضرة بقوة فى إفريقيا وهذا هو المكان الذى يجب أن نبقى فيه، وعلينا أن نتوحد وألا نركض للفيفا لحل مشكلاتنا ".

وعن الأحداث التي شهدتها نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوى المغربى يوم 31 مايو الماضي بملعب "رادس" بالعاصمة التونسية، والتى أدت لإلغاء المباراة، قال صامويل إيتو، "لقد أصبت بصدمة بعد المباراة، الشىء الأكثر أهمية هو أن الجميع يدرك أن هناك خطأ، أنا متأكد أن الكاف يعمل على تصحيحه، آمل ألا نرى هذا النوع من الأحداث مرة أخرى ".

وأبدى إيتو اندهاشه الشديد من تراجع أداء ونتائج منتخب تونس فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً فى مصر، قائلاً، "أنا مندهش من مستوى تونس، حيث إن الفريق لديه مدرب ولاعبون جيدون للغاية لكنهم خارج المنافسة حتى الان، وأعتقد أنه بعد مباراتين ستتاح لهم أخيرًا فرصة للفوز على موريتانيا والتأهل للدور التالي ".

وتأكد غياب أيمن بن محمد الظهير الأيسر لمنتخب تونس عن مواجهة منتخب موريتانيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى الجولة الثالثة والأخيرة فى المجموعة الخامسة، بكأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل .

وذكر موقع "نسمة سبورت" التونسى أن سهيل الشملى طبيب منتخب تونس أكد أن الفحوصات الطبية التى خضع لها أيمن بن محمد الظهير الأيسر لفريق الترجى ومنتخب "نسور قرطاج"، يعانى من إصابة على مستوى العضلة الضامة .

وأضاف طبيب منتخب تونس، أن أيمن بن محمد يحتاج إلى 4 أيام من أجل التعافى من الإصابة، التى تعرض لها خلال مواجهة منتخب مالى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 – 1 .

ويفتقد منتخب تونس أيضاً فى لقاء موريتانيا لخدمات نجم خط الوسط غيلان الشعلالى بداعى الإيقاف، بعد تلقيه بطاقتين خلال مواجهتى أنجولا ومالى فى البطولة .

وكان منتخب موريتانيا قد تعادل سلبيا مع نظيره منتخب أنجولا أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة .

ويحتل المنتخب التونسي المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، بعد تعادله مع منتخبى أنجولا ومالى بنفس النتيجة 1 – 1، بينما يتصدر منتخب مالى ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط .


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