«جنش» يساند منتخب مصر بـ«العكاز»

30 يونيو 2019 - 05:16 م

ساند محمود عبد الرحيم (جنش) حارس الزمالك والمنتخب الوطني، المنتخب الوطني من ستاد القاهرة في مباراته أمام أوغندا، اليوم الأحد، قبل سفره إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في القدم .

وتعرض جنش إلى قطع في وتر أكيلس، أمس الأول الجمعة، خلال تدريبات المنتخب، ليعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد الحارس من قائمة الفراعنة .

ويواجه الفراعنة منتخب أوغندا، في الجولة الختامية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية (مصر2019)، حيث يسعى المنتخب لتأكيد بلوغة دور الـ16 في صدارة المجموعة الأولى .

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى قبل مواجهة أوغندا، التي تطلق في الـ9 مساءً برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب الرافعات الأوغندية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط .