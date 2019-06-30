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وزيرة السياحة تتقدم بالشكر لجمهورية الصين لإقامة المعرض الاقتصادي

الحياة السياسية

وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

عصام الشربيني

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قدمت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الشكر الى جمهورية الصين الشعبية باسم الاتحاد الافريقي الذي تترأسه مصر هذا العام، وذلك على إقامة المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الاًول الذي يُقام خلال الفترة من 27 الي 29 يونيو الجاري في مدينة تشانغشا عاصمة اقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والقارة السمراء.

كما أهدت الوزيرة، نائب وزير التجارة الخارجية الصيني ممثلا عن الحكومة الصينية هدية تذكارية، وذلك في ختام مؤتمر الاستثمار المقام في الصين ضمن فعاليات المعرض.

وقد لاقت هذه المبادرة الاستحسان من رؤساء الوفود الأفريقية المشاركة ومن الجانب الصيني.

وأكدت الوزيرة، العلاقات الوثيقة التي تجمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي چين بينج، مشيرة الى أن المعرض يأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون بين الصين وأفريقيا اقتصاديا وتجارياً خلال المرحلة القادمة، حيث كان هذا المعرض من نتاج فعاليات منتدي تعاون الصين وأفريقيا الذي عقد في بكين خلال الفترة من 1-3 سبتمبر 2018 بمشاركة فخامة الرئيس السيسي.

وقالت الوزيرة، إن الفترة القادمة من شأنها أن تشهد مزيدا من التعاون في مجالات التنمية المختلفة بين الصين والقارة الإفريقية بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ويعود بالنفع على الشعوب، مؤكدة على أن المعرض كان فرصة جيدة لإلقاء الضوء على قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية للدول المشاركة، ومشيرة الى أن أهمية المعرض تأتي أيضا من وجود شركات القطاع الخاص الى جانب الجهات الحكومية، مما يفتح افاقا جديدة للتعاون على كافة المستويات.

وتقدمت الوزيرة، بالشكر لإقليم هونان تقديرا للجهود التي بذلت لإنجاح هذا المؤتمر الهام وتمنت النجاح للمعرض في سنواته القادمة، كما تقدمت لمسئولي المقاطعة بالشكر على حسن التنظيم وعلى الحفاوة التي استقبل بها اقليم هونان الوفد المصري المشارك في المعرض.

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