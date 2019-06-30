طبيبها : ريهام سعيد في خطر

30 يونيو 2019 - 04:14 م

نشرت ريهام السعيد، صورة لها عبر حسابها على "انستجرام"، مرفقة بدعاء: " اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك اللهم اشفني وعافني اللهم أنت الرحيم ارحمني و يا غافر الذنب اغفر لي وأعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك".

وطالبت سعيد جمهورها بالدعاء لها قائلة ، مطالبه جمهورها بالدعاء لها قائلة: " دعواتكم بالشفاء يارب".



ولاقت الصورة تعاطف من قبل البعض ،حيث ظهرت سعيد قبل اصابتها ببكتريا المخ ،وراح البعض يقارن بين صورها قبل الإصابة بامرض و بعده.

و كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج ريهام سعيد "صبايا"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للإعلامية ريهام سعيد بعد إعلان إصابتها ببكتيريا في الوجه.

وذكرت الصفحة عبر منشور منذ قليل أن "ريهام أصيبت بميكروب فى وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب".

وأضافت: "بأن طبيبها المعالج يتخوف من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها".

وتابعت: "ومن المقرر أن تظل ريهام تحت الملاحظة لمدة أسبوعين من أجل تخطى مرحلة الخطر، حيث تم منع الزيارة عنها".

شاهد الصورة..

و وجهت ريهام سعيد، رسالة إلى جمهورها عبر انستجرام، والتى لاقت تعاطفًا كبيرًا سواء من نجوم الفن ومتابعيها، قائلة: "الأولى والأخيرة .. حين وفاتى لا تهجرونى ولا تحرمونى من الدعوات.. سامحونى جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة.. فالموت لا يستأذن أحد".



