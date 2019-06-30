  • الأحد 30 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر04:34 م
بحث متقدم
مدبولي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

ريهام سعيد

طبيبها : ريهام سعيد في خطر

أرشيفية

الإفتاء في ذكرى 30 يونيو: جماعات الخوارج إلى زوال

الزمالك يحيل"كهربا" للتحقيق

ناصر الدويلة

إخلاء سبيل ناصر الدويلة في اتهامه بالإساءة للسعودية

ريهام سعيد-ارشيفية

أبرزهم "الخطيب" و"مدكور".. ساندوا ريهام سعيد فى مرضها

أحمد موسي

أحمد موسى: "أنا الراجل الوحيد الذي فعل هذا الشيء"

ايفانكا ترامب ووالدها

سخرية من "إيفانكا ترامب" في قمة العشرين.. السبب صادم

محمد مرسي

شاهد.. فيديو نادر عن "مرسى" من أمام منصة الاتحادية

الشيعة في البحرين

البحرين.. قرار مفاجئ عن سحب الجنسية من عشرات الشيعة

"الخطيب" يتخذ إجراء هاما لضم رمضان صبحى

الرياضة

الخطيب
الخطيب

وكالات

أخبار متعلقة
#

رقم خيالي ينقل "رمضان" للأهلي نهائيا

#

رمضان صبحي يطير إلى ألمانيا للكشف عن حجم إصابته

#

فحص طبى لـ ثلاثي الأهلي قبل مران اليوم

#

الأهلي يكشف مدة غياب رمضان صبحي

رمضان صبحى

النادي الاهلي

محمود الخطيب

ضم رمضان صبحى للنادى الاهلى

استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى على سفر خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي، لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد.

جاء قرار رئيس النادي ترجمة لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحى ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادي الإنجليزي للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه في إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين لذا قرر محمود الخطيب تكليف مرتجى صاحب الخبرة الدولية بالسفر مع وكيل اللاعب في محاولة جادة لإنهاء النقاط الخلافية في الجوانب المالية وسرعة حسم الإجراءات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

صلاح والفرصة الثانية

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» والى : إمداد الادارة العامة للمرور ب 60 ألف كاشف
» الزمالك يحيل"كهربا" للتحقيق
» "الخطيب" يتخذ إجراء هاما لضم رمضان صبحى
» إخلاء سبيل ناصر الدويلة في اتهامه بالإساءة للسعودية
» مفاجأة.. "جوجل" أول اسم لمولود في العالم
» السعودية ترسل أولى رحلاتها لخليج نيوم
» صورة لولي العهد السعودي تشعل "تويتر"
» عودة 1.5 ألف لاجئ سورى لوطنهم
» 5 مميزات جديدة لـ "واتس آب" تعرف عليها
» رد غير متوقع من فنانة شهيرة لصحفي طلب الزواج منها
» شاب يذبح عشيقته بسبب إلحاحها فى الزواج منه

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة