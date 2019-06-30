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أبرزهم "الخطيب" و"مدكور".. ساندوا ريهام سعيد فى مرضها

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ريهام سعيد-ارشيفية
ريهام سعيد-ارشيفية

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ريهام سعيد

ياسمين الخطيب

بكتريا

أثار الإعلان عن إصابة الإعلامية ريهام سعيد، بمرض خطير، حالة من التعاطف والحزن بين المشاهير ورواد التواصل الاجتماعي، ما دفع الكثيرين إلى مساندتها والمطالبة بالدعاء لها.

وخلال الساعات الماضية انتشرت العديد من التقارير تؤكد خضوع الاعلامية ريهام سعيد لعملية جراحية خطيرة جراء إصابتها ببكتيريا في الوجه.

وذكرت التقارير أن تلك الجراحة كانت تمثل خطرًا عليها حيث لا تزال محاولات الأطباء للقضاء على الميكروب قائمة.

من جانبها، أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب مساندتها ريهام  في أزمتها، حيث كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلة: "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للزميلة ريهام سعيد".

وتابعت: "أدعو الله أن يُنزل رحمته على آلامها فتبرأ، ويتم شفاؤها من أجل أبنائها وأحبائها".

كما نشرت الفنانة عبير صبري تعليقًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تساند فيه الإعلامية ريهام سعيد، حيث قالت: "ألف سلامة عليكي يا ريهام ربنا يشفيكي ويعافيكي ويخليكي لولادك وجوزك وأهلك وكل محبيكي.. ادعولها".

من جهته، طالب الإعلامي شريف مدكور، جمهوره بالدعاء للإعلامية ريهام سعيد، وقال "مدكور" في تدوينة عبر حسابه على "إنستجرام": "الرجاء الدعاء والصلاة للصديقة الغالية ريهام سعيد".

وساندت الفنانة ريم البارودى، ريهام سعيد، قائلة: "انتى قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس ليكى وأنتى حمولة وقوية بالله وزى ما بقولك يا جبل ما يهزك ريح، وإن شاء هتعدى وحتقومى.. يارب يشفيكى ويعافيكى ويراضيكى وترجعى لجمهورك وتنورى الشاشة قريب".

وتوجهت الفنانة بدرية طلبة بالدعاء لريهام سعيد بتجاوز تلك الأزمة، قائلة: "ربنا يطول فى عمرك ويديكى الصحة علشان ولادك وحبايبك ويبعد عنك الأذى والمؤذين"، وقالت الفنانة الاستعراضية دينا: "حبيبتى ربنا يديكى العمر. شدة وتزول إن شاء الله تبقى زي الفل. ألف سلامة عليكي".

وكانت  "سعيد" أعلنت إصابتها بمرض، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

وأجرت ريهام سعيد عملية جراحية لمواجهة هذا المرض الخطير، إلا أن الأطباء أخبروها أن العملية لم تكن كافية للقضاء عليه وحذروها من أن البكتيريا إذا لم تعالج قد تصل للمخ وتسبب الوفاة، كما طالبوها بالراحة لمدة شهر.



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