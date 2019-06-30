أحمد موسى: "أنا الراجل الوحيد الذي فعل هذا الشيء"

30 يونيو 2019 - 02:28 م

احتفل الإعلامي أحمد موسى، بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنه رفع الكارت الأحمر في وجه جماعة الإخوان يوم 30 يونيو، للمطالبة برحيل محمد مرسي".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد: "رفعت الكارت الأحمر في وجه المستعمر الإخواني يوم 30 يونيو الساعة 12 ظهرًا على الهواء، قبل نجاح الثورة" ، معقبًا: "أنا الرجل الوحيد اللي عمل كدا وبكل شجاعة ".

وتابع الإعلامي: "الشعب أعطى الإخوان فرصة سنة على أمل الإصلاح، لكن الفشل الذريع كان عنوان فترة حكم الجماعة الظالمة".