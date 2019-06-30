البحرين.. قرار مفاجئ عن سحب الجنسية من عشرات الشيعة

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البحرين

الجنسية

أقدمت البحرين على قرار غير متوقع بخصوص سحب جنسية عشرات الشيعة على أراضيها.

كانت محكمة الاستئناف البحرينية، قد قضت اليوم الأحد، بإلغاء سحب جنسية 92 شخصًا من أصل 138 شيعيًا صدرت بحقّهم في أبريل الماضي أحكام بالسجن وسحب الجنسية بعدما أدينوا بتشكيل حزب بأمر من إيران، حسبما أفاد مصدر قضائي.

وأيّدت محكمة الاستئناف أحكام السجن الصادرة بحقهم، على أن تصدر محكمة التمييز في وقت لاحق حكمًا نهائيًا في القضية التي شملت أكبر مجموعة من الأشخاص يتم الحكم عليهم وتجريدهم من جنسيتهم في محاكمة واحدة منذ بداية الدعاوى القضائية ضد ناشطين شيعة بعد احتجاجات عام 2011.

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