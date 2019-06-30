أول ما فوقت من البنج.. رددت: "اللهم انصر عبدك السيسي"

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ثورة 30 يونيو

أثار رجل الأعمال أشرف السعد، جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره فيديو يبدو أنه من داخل إحدى غرف المستشفيات، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وهو يدعو للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وعلق "السعد" على الفيديو، قائلاً:"اقسم بالله خرجت من غرفة العمليات وأنا تحت أثر البنج وأول كلمة قلتها اللهم انصر عبدك #السيسى وشاهد بنفسك ولو عجبتك اعمل ريتويت وفكرهم بثورة #30 يونيو" .

وجاءت ردود الأفعال على التغريدة كالآتي: "ألف سلامة عليك يا حاج أشرف يافاكهة تويتر"، اللهم احفظ مصر وأهلها وجيشها ورئيسها"،"اللهم انصر عبدك عبد الفتاح السيسي وسلم عبدك الطيب أشرف السعد واشفه شفاء تاما شفاء لا يغادر سقما آمين يارب العالمين".

وتابع آخرون: "اللهم احفظ مصر وجيش مصر  ألف سلامة لك حاج أشرف طهور إن شآء الله"، ألف سلامة عليك ربنا يتمم شفاك يارب".

من جهته، نوه "السعد" أن هذا الفيديو من أربع سنوات.


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