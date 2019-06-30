» شاب يذبح عشيقته بسبب إلحاحها فى الزواج منه

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وكالات أحمد الشربينى

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أقدم عامل على ذبح عشيقته وسط الزراعات فى بنى سويف لمطالبتها بالزواج منه عقب حملها سفاحًا، وحرر المحضر اللازم بالوقعة.

البداية عندما وردت معلومات لمديرية أمن بنى سويف  من مزارع -  59 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى بعثوره على جثة (شقيقته -  42 سنة - ربة منزل - مُقيمة بذات القرية) داخل زراعات الذرة بزمام القرية، وبالفحص تبين إصابتها بجرح ذبحى بالرقبة وجروح متفرقة والعثور بجوار جثتها على منجل وسيخ حديد عليهما آثار دماء.

وتشكّل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل رش مبيدات - 34 سنة  - مُقيم بدائرة المركز

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة مع المجنى عليها وحملها سفاحًا منه وخشية افتضاح أمره أمام زوجته وأسرته وكثرة إلحاح المجنى عليها لإيجاد الحلول المناسبة عقد العزم على قتلها.

وعلى الفور استدرجها إلى منطقة زراعية  وأثناء تواجدهما تعدى عليها بالأدوات المضبوطة بجوار جثتها فأودى بحياتها واستولى على هاتفها المحمول وقام بإتلافه خشية ضبطه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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