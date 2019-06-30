مفاجأة ومعلومة خطيرة بشأن إصابة ريهام سعيد ببكتيريا المخ

30 يونيو 2019 - 11:30 ص

كشف أحمد السحار، أستاذ جراحة التجميل بجامعة القاهرة، مفاجآت مدوية عن المرض الذي أصاب الإعلامية ريهام سعيد، مؤخرًا، حيث أعلنت الإعلامية إصابتها بمرض بكتيريا الوجه، وهو مرض خطير قد يؤدي للوفاة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

وقال الدكتور أحمد السحار، أستاذ جراحة التجميل بجامعة القاهرة، :"إن مرض البكتبريا الذي أصيبت به ريهام سعيد تعتبر جرثومة من الممكن أن يتعرض الجميع للإصابة بها.

وأضاف "السحار"، خلال حواره ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن من أهم أسباب الإصابة بها نقص المناعة أو تعرض وجه الإنسان لالتهابات وتركها دون علاج ما يسبب الإصابة بالبكتيريا، أو تناول مضادات حيوية بكميات كبيرة.

وتابع: هناك منطقة في الوجه تسمى المنطقة الخطرة وهي تشمل منطقة فوق العين والفم وتحت الأنف، موضحًا أن أي التهاب سواء في الجلد أو في أي عضو معين في هذه المنطقة من الممكن أي يصل إلى المخ بسهولة.

وأشار إلي أن أوردة هذه المنطقة الخطرة تتصل مباشرة بأوردة المخ، الأنف لها مصدران لتوصيل البكتيريا بالمخ، أولهما مصدر من الجلد الخاص بالمنطقة الخطرة من الوجه، الآخر من داخل الأنف، وتحديدًا لقاع الجمجمة.

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