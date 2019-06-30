  • الأحد 30 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:15 م
بحث متقدم
محمد فضل مدير التعاقدات السابق بالاهلي

محطات مبكية.. «فضل» يرفع شعار "أنا ضد الكسر"

ارشيف

مساعد وزير الداخلية الأسبق: 30 يونيو نعمة من الله

ارشيف

يفوق الخيال.. «جبن الحمير» الأغلى فى العالم

غزة

جندلمان يهدد غزة بضربة عسكرية واسعة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

الملك سلمان يصدر مرسومًا ملكيًا بشأن الأضرار النووية

ايلان كردي

عائلة "إيلان" ترفض إنتاج الفيلم السينمائي

قتل (تعبيرية)

شاب يذبح عشيقته بسبب إلحاحها فى الزواج منه

طفل رضيع

مروع.. سيدة تقطع طفلها وترمي أشلاءه فى شبكة صرف

ريهام سعيد-ارشيفية

مفاجأة ومعلومة خطيرة بشأن إصابة ريهام سعيد ببكتيريا المخ

30 يونيو

خبراء: 10 مكاسب للاقتصاد المصرى حققتها "30 يونيو"

يكشفها طبيب تجميل..

مفاجأة ومعلومة خطيرة بشأن إصابة ريهام سعيد ببكتيريا المخ

آخر الأخبار

ريهام سعيد-ارشيفية
ريهام سعيد-ارشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

اتصلنا بريهام سعيد وفوجئنا بها تبلغنا بتلك الرسالة

#

معد برنامج صبايا يفجر مفاجأة عن مرض ريهام سعيد

#

ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير: لماذا بتلاني الله؟

#

شاهد .. وصية ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير

كشف أحمد السحار، أستاذ جراحة التجميل بجامعة القاهرة، مفاجآت مدوية عن المرض الذي أصاب الإعلامية ريهام سعيد، مؤخرًا، حيث أعلنت الإعلامية إصابتها بمرض بكتيريا الوجه، وهو مرض خطير قد يؤدي للوفاة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

وقال الدكتور أحمد السحار، أستاذ جراحة التجميل بجامعة القاهرة، :"إن مرض البكتبريا الذي أصيبت به ريهام سعيد تعتبر جرثومة من الممكن أن يتعرض الجميع للإصابة بها.

وأضاف "السحار"، خلال حواره ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن من أهم أسباب الإصابة بها نقص المناعة أو تعرض وجه الإنسان لالتهابات وتركها دون علاج ما يسبب الإصابة بالبكتيريا، أو تناول مضادات حيوية بكميات كبيرة.

وتابع: هناك منطقة في الوجه تسمى المنطقة الخطرة وهي تشمل منطقة فوق العين والفم وتحت الأنف، موضحًا أن أي التهاب سواء في الجلد أو في أي عضو معين في هذه المنطقة من الممكن أي يصل إلى المخ بسهولة.

وأشار إلي أن أوردة هذه المنطقة الخطرة تتصل مباشرة بأوردة المخ، الأنف لها مصدران لتوصيل البكتيريا بالمخ، أولهما مصدر من الجلد الخاص بالمنطقة الخطرة من الوجه، الآخر من داخل الأنف، وتحديدًا لقاع الجمجمة.

 شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

صلاح والفرصة الثانية

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رد غير متوقع من فنانة شهيرة لصحفي طلب الزواج منها
» شاب يذبح عشيقته بسبب إلحاحها فى الزواج منه
» الملك سلمان يصدر مرسومًا ملكيًا بشأن الأضرار النووية
» قرار جديد فى قضية ذبح فتاة بسبب ليلة حمراء
» هاشتاج 30 يونيو يتصدر "تويتر" فى ذكراها السادسة
» إيران تعاند وتهدد أمريكا: لن يتأثر نفطنا
» إسرئيل تعتقل وزيرا فلسطينيا
» تعرف على موعد ظهور "جريشة" بكان 2019
» الحر يحصد أرواح 4 أشخاص بفرنسا
» تعرف على خطوات الحجز في الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي
» شاهد .. الفنان الوحيد الذي قدم العزاء في محمد أبو الوفا بالفيوم

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة