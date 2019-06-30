خبراء: 10 مكاسب للاقتصاد المصرى حققتها "30 يونيو"

30 يونيو 2019 - 11:21 ص

تحل اليوم الذكرى السادسة لثورة "30 يونيو"، حيث خرج ملايين المصريين للشوارع مطالبين، بإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين، ووفقًا لآراء بعض الخبراء فكان لثورة فضل كبير في نجاة مصر من حرب أهلية، وأزمات اقتصادية، فضًلا عن انتشار الفوضى والعنف وانعدام الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، صرح الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، بأن ثورة 30 يونيو، التي تحل ذكراها اليوم، حققت عدة إنجازات لمصر على جميع المستويات، لاسيما القطاع الاقتصادي، واصفًا الأمر بـ"الإنجاز غير المسبوق للبلاد منذ 30 عامًا".

وتابع "فهمي" في حديثه لـ"المصريون" أن الوضع الاقتصادي، منذ نوفمبر 2016 بالتحديد زاد حجم النمو الاقتصادي بنسبة بلغت 5%، كما أن حجم الإنجاز في مشروعات البنية التحتية، غير مسبوق، فضلاً عن مشاريع الإسكان وإعمار المدن الجديدة، كالأسمرات وغيرها".

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن إشادات المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة النمو، خير دليل على نجاح ثورة 30 يونيو وتأثيراتها الإيجابية على مستقبل البلاد، حيث قلت نسبة الفساد والرشاوى وأصبح هناك شفافية في كل الاتجاهات، كما أن تحول البلاد لنظام الشمول المالي والدفع الإلكتروني يعد سبقًا يحسب لهذا النظام"، مؤكدًا أن كل ما سبق يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بلا شك، ومصلحة المواطن العادي".

وسلط أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، الضوء على مشروعات الطاقة والكهرباء، واكتشافات الغاز الجديدة، حيث أصبحنا مصدرًا لتصدير الغاز أيضًا، فلم نشهد منذ ثورة 30 يونيو انقطاعًا للكهرباء في أغلب المحافظات، موضحًا أن ما ينقصنا بالفعل هو زيادة التركيز على البعد الاجتماعي في الفترة المقبلة".

وبشأن الاستثمارات الأجنبية، لفت "فهمي" إلا أنه بحاجة إلى زيادة، لاسيما بعد توسع مصر في المشروعات القومية الضخمة، كمحطة الضبعة النووية، على سبيل المثال"، منوهًا بأن عام 2020 سنجني ثمار هذا الإصلاح الاقتصادي بشكل أكبر، لذا ينبغي من الشعب "الصبر" لبعض الوقت فقط".

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور، أحمد حنفي، المحلل الاقتصادي، أن المشروعات القومية والطرق والكباري الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان، وغيرها هي نتاج ثورة 30 يونيو بلا شك".

وأشار "حنفي"، في حديثه لـ"المصريون"، إلى أن مصر تقع داخل منطقة ساخنة في الوقت الحالي وتمتعها بالأمن والاستقرار خير دليل على مقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الطرق والإصلاحات الضريبية، تعد هي الأساس لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وتابع: أن "مشاركة مصر في قمة العشرين في اليابان، تؤكد دور مصر الواعد في الاقتصاد على المستوى العالمي".

ومن جهة أخرى، أضاف المحلل الاقتصادي، أن في السنوات الأخيرة اكتسب الاقتصاد المصري ثقة المستثمرين الأجانب، وذلك بعد ارتفاع معدلات النمو، كما أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة "موديزم" وزيادة حركة الشراء من المستثمرين الأجانب للأوراق المالية المصرية، وكذلك التخلي عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، كلها عوامل قادت ارتفاع قيمة الجنيه مؤخرًا، فضلاً عن ارتفاع معدلات النمو .

واستطرد أن "الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين في الخارج، لاسيما منذ ثورة 30 يونيو، لتسجل قرابة 26 مليار دولار للمرة الأولى، وارتفاع إيرادات عبور قناة السويس، وأخيرًا الزيادة الملحوظة في إعداد السياحة العربية والأجنبية إلى مصر، كلها عوامل دفعت في اتجاه معدلات النمو، إضافة إلى المشاريع العملاقة ودفع عجلة الإنتاج".

جدير بالذكر، أنه تحل اليوم الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، وهو ما قرته وزارة القوى العاملة بإجازة رسمية للعاملين في الدولة والقطاع الخاص.