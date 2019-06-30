شاهد.. لاعب مصرى يدعم "المثليين"

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30 يونيه

دعم اللاعب المصري عمرو طارق، لاعب فريق أورلاندو سيتي الأمريكي، المثليين جنسيًا، وذلك عبر نشره صورة لقميصه الخاص مع فريقه الأمريكي، عبر خاصية "ستوري إنستجرام" .

وظهر الرقم الخاص بتيشيرت "طارق" وهو ملون بألوان قوس قزح، والتي عرفت بكونها علامة دعم المثليين، والتي تقوم عدد من الأندية حول العالم بإضافتها على قمصانها وأدواتها الرياضية، كنوع من الدعم لتلك الفئة.

وكانت آخر الأندية التي قامت بالمشاركة في حملة دعم المثليين، هي أندية الدوري الأمريكي، والتي ظهرت جميع أرقام قمصانها ملونة بألوان قوس قزح، خلال الجولات الأخيرة من المسابقة.

وفي السياق، ظهر النجم الإنجليزي الشهير واين روني، بنفس ألوان دعم المثليين بجانب لاعبي الدوري الأمريكي، خلال المباراة التي جمعت فريقه الحالي دي سي يونايتد وفريق وأورلاندو سيتي، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، حيث اكتست ألوان رقم قميصه وشارة القيادة التي يحملها بألوان قوس قزح.

وكان الدوري الإنجليزي من أوائل الدوريات التي سارعت للمشاركة في حملة دعم المثليين، في أكثر من مناسبة، إذ اكتست الصور شعارات الاتحاد الإنجليزي والأندية الإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي بألوان قوس قزح.

ولم ينته دعم الأندية الإنجليزية للمثليين عند مواقع التواصل الاجتماعي، إذ امتدت إلى الملاعب عن طريق شارات القيادة التي يرتديها قائد كل فريق.






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