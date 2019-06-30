» هاشتاج 30 يونيو يتصدر "تويتر" فى ذكراها السادسة

30 يونيو 2019 - 10:27 ص

تصدر هاشتاج 30 يونيو إرادة شعب، تريندات موقع التدوينات المصغرة تويتر، وذلك احتفالا بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو 2013 .

وتفاعل رواد موقع التدوينات المصغرة، مع الهاشتاج وقال أحمد البنا: "أعظم لحظة لما شفت الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتلوا خطاب خارطة الطريق".

وأضافت شاهندة أحمد: "مشهد الطائرات لما اتعلقت فى السما وصورت المتظاهرين كان مشهد يشرح القلب" واستعرضت فيديو لهذه اللحظة عبر تغريدتها.

وتابع أحمد صالح قائلا: "30 يونيو إرادة شعب كشفت الإخوان للعالم، الثورة وجهت الضربة القاضية للتنظيم الدولى ودفعته نحو الضربة القاضية".

جرت مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر في محافظات عدة، نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس محمد مرسي. توقيت المظاهرات كان محددًا مسبقًا منذ أسابيع طالب المتظاهرون برحيل الرئيس محمد مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا في الحكم في يوم 3 يوليو، وأعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها إنهاء حكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور الذي رقى السيسي إلى رتبة المشير بعد ثمانية أشهر.