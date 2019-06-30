  • الأحد 30 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:32 ص
بحث متقدم
فتاة القبور تنفى دفنها حية بإحدى المقابر بالمنيا

جماجم وقرموط لمنع الإنجاب والزواج بمقابر القليوبية

الرئيس السيسي

السيسي لـ المصريين: "جئت اليوم لأجدد العهد معكم"

ندي فرحات

فنانة شهيرة تصدم متابعيها بصورة "غريبة" مع زوجها

ارشيف

القبض على لاعب شهير في حالة سُكْر

الإعلامي إبراهيم عيسى

تصريح صادم لـ"إبراهيم عيسي" عن التحرش

علم المثليين

شاهد.. لاعب مصرى يدعم "المثليين"

الكعبة الشريفة

احتفاء إسرائيلي بصورة من الحرم المكي.. ونشطاء: فوتوشوب

الرئيس السيسي

السيسي: 30 يونيو أعظم يوم فى تاريخ مصر الحديث

المنتخب

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا

نوح

نوح: باختصار لولا 30 يونيو "لا كنتم ولا كنا"

هاشتاج 30 يونيو يتصدر "تويتر" فى ذكراها السادسة

عرب وعالم

المظاهرات
المظاهرات

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

السيسي: 30 يونيو أعظم يوم فى تاريخ مصر الحديث

#

نوح: باختصار لولا 30 يونيو "لا كنتم ولا كنا"

#

الجالية المصرية بنيويورك تحيي الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

#

أسامة كمال: 30 يونيو تذكرني بحرب أكتوبر

تصدر  هاشتاج 30 يونيو إرادة شعب، تريندات موقع التدوينات المصغرة تويتر، وذلك احتفالا بالذكرى السادسة  لثورة 30 يونيو 2013 .

وتفاعل رواد موقع التدوينات المصغرة، مع الهاشتاج وقال  أحمد البنا: "أعظم لحظة لما شفت الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتلوا خطاب خارطة الطريق".

وأضافت شاهندة أحمد: "مشهد الطائرات لما اتعلقت فى السما وصورت المتظاهرين كان مشهد يشرح القلب" واستعرضت فيديو لهذه اللحظة عبر تغريدتها.

وتابع  أحمد صالح قائلا: "30 يونيو إرادة شعب كشفت الإخوان للعالم، الثورة وجهت الضربة القاضية للتنظيم الدولى ودفعته نحو الضربة القاضية".

جرت مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر في محافظات عدة، نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس محمد مرسي. توقيت المظاهرات كان محددًا مسبقًا منذ أسابيع  طالب المتظاهرون برحيل الرئيس محمد مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا في الحكم  في يوم 3 يوليو، وأعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها إنهاء حكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور الذي رقى السيسي إلى رتبة المشير بعد ثمانية أشهر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

صلاح والفرصة الثانية

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار جديد فى قضية ذبح فتاة بسبب ليلة حمراء
» هاشتاج 30 يونيو يتصدر "تويتر" فى ذكراها السادسة
» إيران تعاند وتهدد أمريكا: لن يتأثر نفطنا
» إسرئيل تعتقل وزيرا فلسطينيا
» تعرف على موعد ظهور "جريشة" بكان 2019
» الحر يحصد أرواح 4 أشخاص بفرنسا
» تعرف على خطوات الحجز في الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي
» شاهد .. الفنان الوحيد الذي قدم العزاء في محمد أبو الوفا بالفيوم
» تعليق ناري من "مرتضى" على انتقال "كهربا" للأهلي
» نشر صورة مؤلمة لفنان شهير من داخل المستشفى
» وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 74 سنة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة