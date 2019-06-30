» إيران تعاند وتهدد أمريكا: لن يتأثر نفطنا

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وكالات حنان حمدتو

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أفاد رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، اليوم الأحد، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على قطاع النفط في بلاده لم توقف صادرات طهران من النفط.

وقالت وكالة "ايسنا" الطلابية عن رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، نصر الله سردشتي اليوم الأحد قوله إن "العقوبات لم توقف صادراتنا من النفط وتعاملنا مع بقية الدول في هذا الشأن".

وأضاف سردشتي: "الشركة الوطنية للنفط أثناء الحرب العراقية الإيرانية وعقوبات الخمس سنوات وأيضًا أثر العقوبات الأخيرة لم تتوقف أبدًا عن تصدير النفط".

وتابع رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط "الشركة الوطنية للنفط تمتلك 60 ناقلة نفط حيث استوردت 30 منهم عبر الإمارات والصين خلال السنوات الأخيرة".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت العام الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران، تشمل قطاعات عدة، أبرزها قطاع النفط.

وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 مايو 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفًا من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.


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