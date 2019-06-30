أمير سعودي يظهر كمُلحن بجدة

30 يونيو 2019 - 09:47 ص

تفاعل عدد كبير من الجماهير مع حفل "ليلة سهم" في موسم جدة، في أول ظهور علني للأمير أحمد بن سلطان وتعريفه بكونه الملحن الشهير "سهم".

وأقيم الحفل في القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وأحياه كل من أسماء المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، وأصالة.

وأدى المطربون عددًا من أغانيهم التي لحنها لهم الملحن الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز.

يذكر أن الموسيقار "سهم" تربع على ساحة الموسيقى قرابة العشر سنوات، نظرًا لتميزه في اللحن وتعاوناته الكبيرة مع أشهر فناني الوطن العربي.