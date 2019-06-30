تصريح صادم لطليقة "ترامب"

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متابعات - أمينة عبد العال

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صرحت طليقة ترامب بتصريحات غريبة بعد طلاقها قائلة: "لا أريد أن أكون مرتبطة".

وأعلنت طليقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "إيفانا" انفصالها عن زوجها الإيطالي "روسانو روبيكوندي".

وصرحت إيفانا صاحبة الـ 70 عامًا بأنها تريد أن تكون امرأة حرة لديها الكثير من النقود، قائلة: "يعجبني أن يكون لدي أصدقاء، ولا أريد أن أكون مرتبطة".

وتزوجت إيفانا من روسانو صاحب الـ 47 عامًا، في 2008 م ،في حفل فخم قدرت تكاليفه بـ 3 ملايين دولار في قصر مارالاغو الفاخر.

يذكر أن إيفانا ماري ترامب هي سيدة أعمال أمريكية، ولها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاثة أبناء، وهم: دونالد ترامب الابن، وإيفانكا، وإريك.




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