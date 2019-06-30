خبير لوائح يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال "كهربا" للأهلي

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كهربا

أكد محمد بيومى خبير اللوائح الرياضية ، ضعف الموقف القانوني لمحمود عبد المنعم "كهربا" بعد تقديمه شكوى لاتحاد الكرة تطالب بفسخ عقده مع القلعة البيضاء.

وترددت أنباء تفيد انتقال كهربا للأهلي مستغلال ثغرة في عقده مع نادي الزمالك.

وقال "بيومي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "عدم توثيق عقد كهربا لا يبطل عقده مع نادي الزمالك وكهربا لا يستطيع الوصول لـ "كاس"، المحكمة الرياضية الدولية أو الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" ومن يقول غير ذلك لا يفهم ويخدع اللاعب".

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