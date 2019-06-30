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اتصلنا بريهام سعيد وفوجئنا بها تبلغنا بتلك الرسالة

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ريهام سعيد
ريهام سعيد

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كشفت الإعلامية لبنى عسل - مقدمة برنامج "الحياة اليوم" - حقيقة الحالة الصحية للإعلامية ريهام سعيد.

وقالت "لبنى" في برنامجها المذاع على قناة "الحياة" : "كلام كتير اتقال عن صحة ريهام سعيد، ونتمنى لها كل الخير والسلامة، وإن شاء الله ترجع وتنور الدنيا كلها".

وأضافت: "احنا اتصلنا بيها علشان نطمن على صحتها، هي كويسة وإن شاء الله تبقي كويسة أحسن وأحسن بحق الخير اللي بتعمله".

وأردفت: "ريهام سعيد بتطمن حضراتكم وبتقولكم هي جايه قريب، وشدة وتزول وإن شاء الله ترجع وتنور مكانها".

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