الأرصاد تكشف: مصر تتعرض لموجة حارة لهذا السبب

29 يونيو 2019 - 11:40 م

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي قد يؤثر على أوروبا بالكامل، مثلما حدث في 2003 مما أدى لسقوط ضحايا كثر في أوروبا.

وأوضح "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc، مساء السبت، أن درجة الحرارة وصلت في فرنسا لـ46 درجة، وهذا أمر غريب على فرنسا، لافتًا إلى أن الشعور بارتفاع درجة الحرارة سببه الأول هو ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية التي أثرت على العالم بالكامل، أثرت أيضًا على مصر، وهذا واضح من ارتفاع نسبة الرطوبة في مصر خلال آخر أربع سنوات لـ80%.

ولفت إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة سيستمر في مصر طيلة فترة الصيف، لافتًا إلى أن درجة الحرارة خلال هذا الوقت من العام معقولة.

وأردف بالقول إن درجة الحرارة غدًا لن تكون مرتفعة، حيث ستصل الدرجة العظمى لـ36 درجة، لكن على المشجعين تناول المياه كثيرًا، وارتداء واق للرأس وعند الشعور بارتفاع درجة الحرارة عليه المشجع أن يذهب إلى أقرب قافلة طبيبة لتناول العلاج اللازم.

وطالب رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم ترك المياه الغازية أو زجاجات العطر في السيارات، لأن هذه الأشياء قد تنفجر مع ارتفاع درجة الحرارة، وتسبب أضرارًا كبيرة، مشيرا إلى أ ن ترك زجاجة المياه في الشمس المباشرة يؤدي إلى تفاعلها مع مادة البلاستيك، وهذا قد تؤثر على صحة الإنسان، لذلك على المواطن تجنب هذا الأمر.