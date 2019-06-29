» نجل السبسي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده

29 يونيو 2019 - 10:40 م

أكد حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، السبت، أن والده الذي تعرض، الخميس، لوعكة صحية حادة «لم يعد في خطر» ويمكن أن يغادر المستشفى قريبًا.



وقال حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب «نداء تونس» الذي أسسه والده، إن «الرئيس بات أفضل حالًا، لم يعد في خطر، ونأمل بأن يغادر المستشفى يوم الإثنين أو الثلاثاء».

