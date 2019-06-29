إيصال الإنترنت إلى المنازل «شرط للبناء».. نواب يردون

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مجلس النواب

تراخيص البناء

النائبة مي البطران

توصيل النت للمنازل

لاقت مطالبة النائبة مي البطران بتوصيل "الإنترنت" للمنازل كشرط من شروط بناء المنازل، رفضًا من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, خاصة وأن لا يتطلب من وجهة نظرهم "سهلاً لاتشوبه أي تعقيدات، والمواطنون بمختلف مستوياتهم يقومون بتوصيله إلى منازلهم".

كانت مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن إضافة خدمات الإنترنت كجزء أساسي إلى اشتراطات البناء الهندسي في مصر مثل, "المياه، الكهرباء، المصاعد".

وأكدت "البطران"، في بيان، أن الإنترنت أصبح ركيزة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي؛ لأنه يشكل جزءًا من التطور التكنولوجي في القرن الحادي والعشرين، وعصر الثورة الصناعية الرابعة، حيث إن توصيل خدمات الإنترنت داخل المنازل على مستوى الجمهورية هو ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، في جميع المجالات التعليمية والتنموية والاقتصادية وغيرها.

وأضافت "البطران"، أن خدمات الاتصالات هي حق لكل مواطن يكفله له الدستور والقانون وفقًا لنص المادة "57" من الدستور المصري، التي تنص على أن حق خدمات الاتصالات هو حق مكفول لكل المواطنين في كل أنحاء الجمهورية.

وتابعت: "فضلًا عن أن إدخال خدمات الإنترنت والشبكات كشرط من ضمن اشتراطات البناء يوفر الوقت والمال على المواطن والدولة، إذًا فلابد من التعامل مع خدمات الإنترنت على أنها ضرورة، ووضع المواصفات الفنية اللازمة لتوصيل الخدمة لكافة المنازل، مثل مواصفات تركيب المصاعد وغيره".

من جانبه، رفض النائب يسري نجيب مهنى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, مقترح البطران, على أن يكون توصيل الإنترنت للمنازل شرطًا من شروط البناء, معتبرًا أن الإنترنت ليس كالكهرباء ولا الماء حتى يكون شرطًا من شروط ترخيص العقار.

وأضاف لـ"المصريون": "وصلات الإنترنت موجودة في كل مكان على مستوى الجمهورية, سواء في القرى أو النجوع أو المدن, خاصة أن المواطنين باتوا يستخدمون "النت" بشكل أساسي سواء كان في الاطلاع والاستفادة أو إجراء الأبحاث العلمية".

وأوضح عضو مجلس النواب, أن "العديد من المواطنين خاصة الكبار في السن الذين لا يجدون استخدام الهواتف الذكية فكيف لهم أن يستخدموا الإنترنت وجهاز الكمبيوتر, بجانب العديد من الفقراء أصحاب المنازل المتواضعة التي لا يكاد أن يكون حتى فيها تلفاز".

ولفت إلى أن "المواطنين يشتركون في وصلات الإنترنت, والحكومة لا تريد أن تشق عليهم، فهناك أولويات أخرى صاحب المنزل في حاجة إليها عن غيرها مثل أعمال التشطيب وطلاء وجهات المنازل".

في السياق، قال النائب أشرف عزيز إسكندر, عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, إن "مطالب النائبة غير منطقي".

وأضاف لـ"المصريون": "هناك العديد من شبكات "الواي فاي" والتوصيلات العادية أصبحت تحيط بالمنازل من كافة الاتجاهات, والمواطن يقبل عليها من تلقاء نفسه دون أن يطالب بذلك".

وأشار إلى أن "جميع المنازل مستوى الجمهورية سواء التي تم بناؤها أو تحت الإنشاء, لدى أصحابها أبناء في مختلف المراحل التعليمية، وهم في حاجة إلى الإنترنت لمساعدة أبنائهم على المذاكرة، خاصة مع تطبيق "التابلت" الذي يحتاج إلى التوصيل بالإنترنت".

ولفت إلى أن "النت" من أسهل الأشياء التي يمكن للمواطن الحصول عليها دون شرط لبناء منزل".


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