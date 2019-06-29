فتح الأندية الاجتماعية لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية

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اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انه تم فتح 63 ناديا اجتماعيا وثقافيا تابعين للوزارة على مستوى الجمهورية امام المواطنين لمتابعة مباريات بطولة الامم الافريقية بالمجان حيث تم تجهيز تلك الاندية بالشاشات العملاقة والمقاعد لاستقبال الجمهور كما تم وضع الاعلام واللافتات ومجسمات لتميمة كأس الأمم الافريقية ، داخل الاندية لتحفيز المشجعين وتوفير الاجواء لهم خلال البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو مع تخصيص اماكن لذوى الاعاقة.

واكدت سمية الالفى رئيس الادارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعى على الالتزام بتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى لفتح الاندية مشيرة انه تم توفير شاشات العرض بالتنسيق مع الجمعيات المسند لها الاندية خاصة في المناطق النائية مع توفير كل الدعم اللازم لتوفير اجواء المشاهدة المناسبة وقد تم الاستعانة بشباب الاندية الاجتماعية والثقافية في عمليات التنظيم.

واضافت الالفى انه تم اختيار نادى او اكثر بكل محافظة وانه تم تنظيم برامج توعيه ببرامج وانشطة الوزارة في هذا الاطار.

وجدير بالذكر فان وزارة التضامن الاجتماعي يتبعها 408 نادي اجتماعي وثقافي علي مستوي الجمهورية تهدف الى تطوير العمل الشبابي المؤسسي وتشجيع وتنمية قدرات المبدعين بمختلف الأنشطة الشبابية ، وتمكين شباب الأندية من التفاعل مع مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية وربطها بقضايا المجتمع.

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