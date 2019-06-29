الإخوان تعلن مراجعات: لن ننافس على السلطة بعد

29 يونيو 2019 - 08:23 م

أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" أنها قامت بمراجعات رصدت خلالها "أخطاء وقعت فيها في مرحلة ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها وكذلك في مرحلة توليها حكم البلاد".

وقالت الجماعة، المصنفة إرهابيا فى مصر، في بيان لها، بحسب شبكة "بي بي سي"، إن تلك تسببت فيما وصلت إليه أوضاعها الآن، مشيرة إلى أنها باتت تؤمن بأن "العمل السياسي على القضايا والحقوق التي تهم المصريين هي مساحة أرحب للجماعة من العمل الحزبي الضيق والمنافسة على السلطة".

يأتى هذا عشية إحياء الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو لعام 2013 والتي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم.

ويعد ذلك أول إعلان رسمي من الجماعة بهذا المضمون منذ خروجها من السلطة إثر احتجاجات حاشدة أيدها الجيش في يوليو عام 2013.