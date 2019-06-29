داعية يكشف نصيحة «الدعوة السلفية» التي رفضها «مرسي»

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في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات انطلقت ثورة شعبية في كافة ربوع مصر تطالب بعزل الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" من حكم مصر.

بعد ذلك بأيام، عزل مرسي وجماعته من حكم مصر في بيان ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، رئيس الجمهورية الحالي في 3 يوليو 2013، معلنًا عن "خارطة طريق" لمرحلة انتقالية تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
إلا أن الساعات الأخيرة في حكم مرسي مازلت حبلى بالعديد من الأسرار خاصة فيما يتعلق بمحاولة التجاوب مع المطالب والضغوط الشعبية آنذاك.

ومن بينها ما يتعلق بالتيار الإسلامي الذي ساند "الإخوان" في بداية حكمها، لكنه سرعان ما انقلب عليها قبل إتمام عامها الوحيد في رئاسة مصر، بعد استحواذها على مفاصل السلطة في مصر واتهامها بإقصاء الجميع بما فيهم الإسلاميون، الذي سرعان ما انضم قطاع كبير منهم لمطالب الشعب، مطالبًا إياها بالرحيل عن الحكم. 

وكشف الداعية السلفي سامح عبدالحميد، أنه قبل يومين من 30يونيو 2013كانت الرؤية ضبابية مُشوشة عند الجماهير، لكن كان كل شيء واضحًا بالنسبة للجميع.

وأضاف عبدالحميد لـ"المصريون"، أن "الدعوة السلفية وحزب النور أصدرا بيانًا قبل ساعات من عزل مرسي نصحا فيه الرئيس الراحل بانتخابات رئاسية مُبكرة، لكن مرسي والإخوان لم يستجيبا لنصيحة".

أوضح أنه وجه نداء آخر إلى محمد مرسي قبل ساعات من نهاية حكمه قال فيه: "لا توهمك نفسك أن هذه الجحافل الغاضبة ستتلاشى وتختفي كأنها لم تكن، وأنه هناك توقعين لا ثالث لهما: إما أن يتم خلع الرئيس بالعنف، أو تدخل البلاد في مستنقع العنف والتدمير".

وأشار عبدالحميد إلى أنه طلب من مرسي إعلان انتخابات رئاسية مُبكرة، لكنه لم يستجب ولم تتجاوب جماعة الإخوان مع نصيحته، وكانت النتيجة عزل الرئيس وجماعته من الحكم بعد عام واحد فقط من حكم مصر.


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