» بطلة فضيحة «وردة» تطالب بمقاطعة «الفراعنة».. وتهاجم «صلاح»

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عمرو وردة

شنت «ميريهان كيلر» عارضة الأزياء المصرية، بطلة فضيحة تحرش لاعبي منتخب مصر بها، النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بسبب تدخله في أزمة زميله عمرو وردة ومساعدته للعودة مجددًا لمعسكر الفراعنة.

وقالت “ميريهان” في تصريحات لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية: ” أخشي من الهجوم علي في مصر حال عودتي لبلادي من أجل زيارة عائلتي، وذلك بعد مساندة محمد صلاح لزميله “وردة” وإعادته للمنتخب من جديد”.

وأضافت: ” تلقيت آلاف الرسائل المسيئة بعد تدخل محمد صلاح في أزمة عمرو وردة وإقناعه اتحاد الكرة بالعفو عنه”.

وتابعت: ” بعد إعادة “وردة” لمنتخب مصر تلقيت رسائل تحمل كراهية شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وواصلت تصريحاتها: ” يتعاملون في مصر مع محمد صلاح كـ”إله” إنهم لا يتعاملون معه مثل لاعب كرة قدم، هو إله بالنسبة لهم، ولا يمكنه أن يخطئ أبدًا، وذلك يجعلني في خطر ولا يمكنني العودة لمصر لزيارة عائلتي”.

وتابعت: “الناس سوف يهاجمونني في الشوارع. أنت تعرف كيف يكون مشجعو كرة القدم في مصر أنهم أسوأ 100 مرة من هنا”.

وأكدت “ميريهان” أن تصريحات صلاح الداعمة لعمرو وردة أدت إلى تقسيم المجتمع المصري، وطالبت بعض النساء بمقاطعة مباريات منتخب مصر حتى نهاية البطولة.

وأضافت: “الأمر المفزع بالنسبة لي في وضع محمد صلاح هو أنه لا علاقة له بالواقعة على الإطلاق، ليس لديك فكرة عن حجم رسائل الكراهية والتهديدات والأشياء التي أتلقاها، أمر مفزع أن تري هذ الكم من التهديدات والسخرية وأن الجميع يبتعد عن المشكلة الرئيسية”.

وكشفت عارضة الأزياء المصرية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد عمرو وردة بسبب الرسائل التي بعث بها إليها.

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