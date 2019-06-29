» «سبورت» الإسبانية تُبرز زيارة «ديمبلي» إلى مصر

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ديمبلي
ديمبلي

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المصريون

ديمبلى

صحيقة

سلطت صحيفة "سبورت" الإسبانية الضوء على زيارة عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الفرنسي إلى مصر.

وقالت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة إن عثمان ديمبلي ظهر بشكل مفاجئ مصر، حيث يتابع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، مستغلاً العطلة السنوية التي تنتهي يوم 14 يوليو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن عثمان ديمبلي يتواجد في مصر لحضور مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية وسط توقعات برحيله عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدت العديد من الأندية الأوروبية وأبرزها بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع عثمان ديمبلي مثل باريس سان جيرمان الفرنسي.

جدير بالذكر أن عثمان ديمبلي حرص على حضور مباراتي الجزائر أمام السنغال والمغرب مع كوت ديفوار ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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