مدبولي يتفقد مبنى مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

29 يونيو 2019 - 06:11 م

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مبنى مجلس الوزراء الذى تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادا لعقد اجتماعات مجلس الوزراء قريبا به.

وتجول الدكتور مصطفى مدبولى بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن.

ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى وأربعة أدوار علوية، ويتم حاليا الاستعدادات والتشطيبات النهائية به، كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والصيانة.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبنى، لما أنجزوه فى وقت قياسى، والتقط صورا تذكارية مع المهندسين والفنيين والعمال بالمبنى.

وأكد مدبولى أن عقد الحكومة لاجتماعاتها قريبا بمبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، سيعطى رسالة مهمة وسيلقى الضوء على هذه المدينة، مشيرا إلى أن هناك إرادة وعزما لتكون المدينة مستدامة العمل طوال العام، وليست مصيفا يستغل لشهرين فقط، ولذا يتم حاليا إنشاء منطقة سكنية بالمدينة، وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمبانى الخدمية الأخرى التى يتم تنفيذها.