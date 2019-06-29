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«التنمية المحلية» تطلب 65 وظيفة قيادية

الحياة السياسية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

عصام الشربيني

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أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أنه سيتم خلال الأسبوع الحالى بدء إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل 65 درجة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات ( وكيل أول وزارة - وكيل وزارة - مدير عام ) وذلك للعمل كرؤساء مراكز ومدن وأحياء .

وقال الوزير أنه سيتم إجراء الاختبارات بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حيث تقدم لشغل تلك الوظائف 1182 متقدم في الاعلان رقم ( 2 ) لسنة 2019 ، وأضاف شعراوي أنه سيتم إجراء اختبار نظري للمتقدمين يتضمن ( المهارات القيادية - المهارات السلوكية - الحاسب الآلي - اللغات - المعلومات والثقافة العامة ) .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه سيتم عمل مقابلة للمتقدمين من خلال لجنة برئاسته وتضم مجموعة من السادة المحافظين وأساتذة الجامعة و عضو من مجلس الدولة.

وأكد اللواء محمود شعراوي علي سعي الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على العطاء من المتميزين للعمل بالمناصب القيادية بالمحافظات لدفع عجلة التنمية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشدد الوزير علي أن الوزارة تعمل باستمرار علي تطبيق أعلي المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة في اختيار القيادات الجدد ليكونوا علي أعلي مستوي من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية يبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.

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