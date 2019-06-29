هاني رمزي يوبخ اللاعبين: «سنودع أمم إفريقيا بهذا الشكل»

29 يونيو 2019 - 05:57 م

أبدى هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني، عدم رضائه عن المستوى الذي ظهر به اللاعبين خلال أول مباراتين للفراعنة أمام زيمبابوي والكونغو، ببطولة الأمم الأفريقية.

وقال مدرب الفراعنة، في تصريحاته لقناة "تايم سبورت": "لدى اللاعبين أداء أفضل من هذا، وإذا استمرينا بنفس الأداء سنعاني أمام الفرق الكبيرة بالأدوار التالية".

وأشار مدرب الفراعنة إلى أن الضغط الجماهيري والافتتاح كان سببًا لضعف الأداء في اللقاء الأول أمام زيمبابوي، أما ضعف الأداء أمام الكونغو فكان غير مبرر، خاصة مع نسبة الاستحواذ للكونغو 70%، والأخطاء الكثيرة للاعبين، وأهمها فقدان الكرة بنسبة كبيرة، وهو ما تم التنويه عنه خلال محاضرة فيديو للاعبين، وشرح الأخطاء التي وقعوا فيها وكيفية معالجتها وتجنبها في اللقاءات المقبلة.

وأكد هاني رمزي أن لقاء أوغندا غدا، سيشهد بعض التغييرات بطريقة اللعب والدفع ببعض اللاعبين الجدد الذين سيشاركون في اللقاء.

وأضاف: قلنا للاعبين "أي 11 لاعب لازم يموتوا نفسهم في الملعب، الروح لازم تكون أكثر من كدة.. والجميع يجب أن يكون على قدر المسئولية".

وأكد أن إصابة محمود جنش، خسارة كبيرة للفريق، سواء أخلاقيا أو من ناحية الالتزام بالتدريب، وإن شاء اللعب من أجل حصد لقب البطولة وإهدائها له.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي، غدًا الأحد، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى لنهائيات الأمم الأفريقية.

وحسم منتخب مصر التأهل للدور الثاني للبطولة، بعد تحقيق الفوز في أول جولتين على حساب زيمبابوي والكونغو.