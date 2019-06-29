بث مباشر.. مباراة موريتانيا وأنجولا
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة موريتانيا وأنجولا في بطولة أمم إفريقيا.
شاهد المباراة من هنا..
مغرب
فجر
03:17
شروق
04:58
ظهر
12:03
عصر
15:42
19:08
عشاء
20:38