  • السبت 29 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:37 م
بحث متقدم
انجولا

بث مباشر.. مباراة موريتانيا وأنجولا

الاخوان

أبوهاشم: هذه استراتيجية الإخوان داخل مصر

ليبيا

ليبيا تحظر الرحلات مع تركيا جوًا وبحرًا

صلاح

صحيفة إنجليزية: «صلاح» يدافع عن متحرش

قمة العشرين

اليابان تعتقل وفد مشارك في قمة العشرين

مجلس حقوق الإنسان

قطر تكرر شكواها من الإمارات لـ"حقوق الإنسان"

حفيظ دراجى ومحرر المصريون

«حفيظ دراجي»: «تريزيجيه» أفضل من «صلاح».. ورد المصريين فاجأني

أرشيفية

«الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أرشيفية

اختلف معها أثناء ممارستهما الرزيلة فذبحها

السودان

المجلس العسكري يكشف تفاصيل عزل البشير

البورصة تخسر 60.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر

مال وأعمال

البورصة
البورصة

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

البورصة تربح 5.6 مليار جنيه

#

«البورصة» تربح 8.4 مليار جنيه

#

البورصة تربح 766 مليون جنيه

#

البورصة تخسر 3.4 مليار

خسرت البورصة المصرية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، نحو 4. 60 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1. 756 مليار جنيه، مقابل 5. 816 مليار جنيه جنيه خلال الربع السابق له بتراجع بلغ نسبته 4. 7%.

وأظهر التقرير الربع سنوى للبورصة المصرية، تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 32. 4 في المائة، ليسجل مستوى 74. 14100 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 87. 11 فى المائة، ليبلغ مستوى 56. 603 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي هبط بنحو 36. 11 في المائة، ليبلغ مستوى 64. 1540 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الربع الحالي لتبلغ 8. 50 مليار جنيه من خلال تداول 996. 6 مليار ورقة منفذة على 892 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 6. 82 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 551. 15 مليار ورقة منفذة على 586. 1 مليون عملية خلال الربع السابق له.

وذكر أن الأسهم استحوذت على 51. 67% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 49. 32% خلال الربع الحالي.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 4. 62% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 1. 30%، والعرب على 4. 7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 8. 743 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 2. 231 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 6. 66% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 3. 24%، والعرب على 1. 9%، وسجل الأجانب صافي بيع قدره 390. 1 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 3. 151 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

صلاح والفرصة الثانية

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» اليابان تعتقل وفد مشارك في قمة العشرين
» السودان.. المجلس العسكري يقبل المقترح الأفريقي لحل الأزمة
» «ترامب»: ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يوليو المقبل
» البورصة تخسر 60.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر
» "الفتاة المكسيكية" توجه رسالة حرجة لـ"صلاح"
» المجلس العسكري السوداني يحذر المحتجين من "ضحايا" الغد
» 4 دول عربية تشترك في فيلم كوميدي
» شاشة سحرية للهاتف ضد الكسر
» مقتل 15 شخصًا لانهيار جدار بالهند
» بهذه الكلمات.. لاعبو الفراعنة يساندون "جنش"
» 5 ذئاب بشرية يغتصبون فتاة.. التفاصيل الكاملة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة