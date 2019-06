رقصة ساخنة لـ«رانيا يوسف» بفستان قصير تشعل «تويتر»

تسببت الفنانة رانيا يوسف في حالة من الجدل بعد نشرها فيديو وهي ترقص بشكل مثير بفستان قصير داخل منزلها، وهو الفيديو الذي شاهده أكثر من 600 ألف متابع خلال ساعات.

ونشرت الفنانة الفيديو على صفحتها عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وهي تؤدي رقصة وصفها متابعون بأنها لا تليق بها لما فيها من حركات مثيرة، ما فتح عليها هجوم من التعليقات البذيئة، بينما أشاد البعض بها.

وعلق الكاتب والمؤلف الدكتور مدحت العدل، على الفيديو بتعليق مُحرج قائلًا :« مش لما يبقي دانس أصلاً ؟».

Dance is the hidden language of the soul. ?? pic.twitter.com/90TAX8decI

— رانيا يوسف (@RaniahYousief) 28 يونيو 2019