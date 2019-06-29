«الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

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خالد الشرقاوي - متابعات

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

رياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون:

القاهرة «25- 35»

إسكندرية «25 – 31»

قنا «28 – 39»

الأقصر «29– 39»

أسوان «30 – 41»



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