اختلف معها أثناء ممارستهما الرزيلة فذبحها

29 يونيو 2019 - 03:50 م

أمرت نيابة العمرانية بحبس شاب متهم بذبح فتاة داخل شقة في منطقة العمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شاب سبق اتهامه في قضايا مخدرات، وأنه كان يجلس مع المجنى عليها بقصد لقاء جنسي، ووقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أخرج خلالها المتهم سلاحا أبيض، وذبح الضحية وفر هاربا.

تبين أن المجنى عليها كانت تمارس الرذيلة، وأنها اتفقت مع المتهم على لقاء داخل إحدى الشقق المهجورة في عقار سكني.

تبين من المعاينة وجود آثار دماء على باب الشقة، وسلم العقار.

تلقت مباحث الجيزة بلاغا من أهالي المنطقة بالعثور على آثار دماء على باب شقة مغلقة في عقار سكني دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين من خلال المعاينة والتحريات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية، أن ملاك الشقة أغلقوها منذ فترة طويلة، ويقيمون بمكان آخر فتم كسر باب الشقة، وعثرت القوات على جثة لفتاة مذبوحة بداخلها، وبتفتيش ملابسها لم يتم العثور على تحقيق شخصية.

وبالتحريات والاستماع لأقوال شهود العيان من سكان المنطقة، أقروا أنهم شاهدوهما أثناء ذهابهم لتأدية صلاة الفجر، فأدلوا بأوصافه وشاهدوه "عاري الصدر"، ويده ملطخة بالدماء، تم تحديد المتهم وألقى القبض عليه، وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بقرارها المتقدم.