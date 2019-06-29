"الفتاة المكسيكية" توجه رسالة حرجة لـ"صلاح"

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الفتاة المكسيكية

وجهت الفتاة المكسيكية، التي دارت بينها وبين لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة، رسالة إلي نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح بسبب أزمتها مع وردة.

وقالت: "انا لم أنتقد محمد صلاح أبدًا منذ بداية الأزمة، ولم أقل شيئًا سيئًا عن مو، فهو مثلي الأعلى ".

ودارت أزمة كبيرة بشأن اللاعب عمرو وردة مع تلك الفتاة، فبعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني، قرر اتحاد الكرة تخفيف عقوبة عمرو وردة إلى الإيقاف حتى نهاية الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية بدلاً من الاستبعاد من قائمة الفراعنة

وتدخل اللاعب محمد صلاح، لعودة الأعب مرة أخري، حيث توقع الكثير أن تنتقد الفتاة محمد صلاح، إلا أن الفتاة وجهت له تلك الرسالة .


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