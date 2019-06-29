أول تعليق من "كهرباء" علي الانتقال لـ"الأهلي"

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تقدم لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، محمود عبد المنعم «كهربا"بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة شئون اللاعبين ضد نادي الزمالك، بسبب توثيق عقد لم يوقع عليه لصالح القلعة البيضاء .

وبحسب مصدر مقرب من كهربا، تحدث لموقع "أخبار اليوم" فإن الأعب تقدم بالشكوى بسبب انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك يوم 30 يونيو المُقبل، بينما لم يوقع على أي عقود جديدة لصالح القلعة البيضاء .

وأضاف المصدر "كهربا استعد للشكوى بكل الأوراق المطلوبة لإثبات عدم صحة العقد الذي يدعي الزمالك توقيعه عليه حتى العام 2022، واستعان بمجموعة من الخبراء القانونيين الذين أكدوا له صحة موقفه ".

يذكر أ،ن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعد كهربا من قائمة الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 .


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