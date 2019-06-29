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مستقبل وطن:

30 يونيو.. ثورة وحدت المصريين لاسترداد الوطن من الإخوان

الحياة السياسية

الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن
الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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ثورة

مستقبل وطن

30 يونيو

الرئيس عبد الفتاح السيسى

هنأ الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، قائلا: "نحتفل جميعًا بالثورة التي وحدت المصريين لاسترداد بلادهم من بطش جماعة الإخوان".

وقال منظور، في بيان، إنه في عام 2013 حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي استجاب لدعوات المصريين الذين احتشدوا بالملايين في جميع ميادين مصر رافضين حكم جماعة الإخوان بإطاحتهم من الحكم، مُؤكدًا أن ثورة يونيو كانت بمثابة نقلة نوعية ومصيرية في التاريخ المصري بين إعلاء صوت الحق وكشف الباطل بين حكم جماعة الإخوان الإرهابية الذين كانوا يستهدفون النيل من استقرار الوطن وبين الشعب المصري وأبطال القوات المسلحة الذين هبوا لنجدة الوطن وإنقاذه من الظلومات.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من حكم الجماعة الإرهابية المُتطرفة وقدم حياته وروحه فداءًا في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مُذكرًا أنه بعد 6 سنوات من الثورة مصر الآن تشهد تطور وتعافي ملحوظ في جميع القطاعات وتنفذ آلاف المشاريع القومية والعملاقة لنهضة الدولة.

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